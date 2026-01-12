El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a moderadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las franjas horarias de la mañana y la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y las 23:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se desarrollen es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, y un 55% en la franja de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo algunas tormentas eléctricas, aunque se espera que sean de corta duración y no muy intensas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.