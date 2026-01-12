El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a moderadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las franjas horarias de la mañana y la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y las 23:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.
En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se desarrollen es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, y un 55% en la franja de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo algunas tormentas eléctricas, aunque se espera que sean de corta duración y no muy intensas.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
