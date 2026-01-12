El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 79% y el 91%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Desde las primeras horas de la mañana, la posibilidad de lluvia será del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para condiciones de lluvia, que se espera sean escasas en la mañana, pero que podrían intensificarse en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 29 y 70 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 70 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% hacia la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen salir.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un día fresco y húmedo. La mejor opción será permanecer en interiores durante las horas de mayor inestabilidad climática y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.