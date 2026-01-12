El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En términos de acumulación, se anticipa que la precipitación total podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm en la tarde y alcanzando hasta 0.8 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 77% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad en la franja horaria de la tarde, aumentando a un 45% en la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, existe un riesgo significativo de que se desarrollen, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

Los ciudadanos de A Cañiza deben estar preparados para un día de clima fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y vientos moderados. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.