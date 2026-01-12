El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día progrese, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que podrían llegar a los 60 km/h, especialmente en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá en niveles elevados durante el resto del día. Las lluvias podrían intensificarse en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia la noche. Esto se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 55% en las horas de la tarde.

El viento, que soplará del sur y sureste, será un factor importante a considerar. Las rachas máximas podrían superar los 65 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cangas tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 13 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente hacia la medianoche. El cielo seguirá cubierto, y la sensación de humedad persistirá, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población estar preparada para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias ante el viento fuerte y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.