El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea escasa, aunque persistente. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 94% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas más intensas. Las rachas de viento podrían ser especialmente fuertes entre las 06:00 y las 12:00, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la movilidad en la zona. Se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas y al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 45% de posibilidad de tormentas entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se descartan episodios de tormenta que podrían intensificar las precipitaciones.

Los ciudadanos de Cambados deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico debido a las inclemencias del tiempo. En resumen, el día se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una atmósfera húmeda que caracterizará la jornada en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.