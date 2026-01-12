El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican una alta probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con un leve inicio de lluvias escasas en el periodo de las 04:00 a las 05:00, acumulando aproximadamente 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un incremento en la intensidad de las lluvias, alcanzando hasta 2 mm en las horas de la tarde. Las lluvias serán más frecuentes entre las 19:00 y las 21:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos significativos.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Además, el viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 45% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 12 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los habitantes de Caldas de Reis que se preparen para un día de lluvias persistentes y que tomen las medidas necesarias para mantenerse secos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.