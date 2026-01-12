El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 86% al inicio del día, lo que generará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante estas horas se estiman en 0.1 mm, lo que sugiere que la lluvia será escasa pero constante.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 27 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 64 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con la alta humedad en el ambiente. La dirección del viento y su intensidad podrían provocar que las lluvias se sientan más intensas, a pesar de su escasa cantidad.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con un ligero aumento a 14 grados hacia las 18:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 55% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones aumenten, especialmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Esto se traduce en un día de lluvia moderada, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén lluvias más intensas.

En resumen, Bueu experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable del sur. Los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia y viento, especialmente durante la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.