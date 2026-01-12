El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la aparición de lluvias escasas en algunos momentos. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre las 19:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 32 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 45% en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Es importante estar atento a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Durante la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un viento notable del sur. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70