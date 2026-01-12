El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que se esperan lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la precipitación se intensificará, alcanzando hasta 3 mm en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que oscilará entre el 74% y el 89%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas, especialmente para aquellas que planean actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 25 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser impredecibles.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la tarde. Esto sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, que podrían traer consigo lluvias más intensas y descargas eléctricas. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento y la posibilidad de tormentas añaden un nivel de incertidumbre que debe ser considerado por los residentes y visitantes. Se recomienda estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y mantenerse informados a través de los canales meteorológicos oficiales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.