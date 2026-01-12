El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia serán intermitentes. Se espera que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de As Neves necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se prevén rachas de hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 15% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 45% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, podrían presentarse en la tarde o noche, lo que podría intensificar las lluvias y generar un ambiente más inestable.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.