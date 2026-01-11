El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, y se espera que la lluvia, aunque ligera, se haga presente en varios momentos del día. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, con un pico de 1 mm en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 11 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería resultar incómodo, pero es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas y el viento, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan en capas y utilicen ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde y a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias son probables, las tormentas eléctricas no deberían ser una preocupación significativa.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias se reduzcan hacia la tarde y noche, permitiendo que el cielo se despeje ligeramente. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día gris y húmedo.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables. A pesar de las lluvias, Vilanova de Arousa sigue siendo un lugar encantador para disfrutar de su belleza natural, aunque hoy sea un día más bien sombrío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.