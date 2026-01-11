El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que rondará entre el 82% y el 100%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando la combinación de viento y humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados que podrían sorprender a los transeúntes. La visibilidad se verá afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:22, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Vilagarcía de Arousa, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.