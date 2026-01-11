El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde "cubierto" hasta "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 11 grados en las horas de la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 03:00, con un total acumulado que podría llegar a los 2 mm. A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con valores que oscilan entre 0.3 mm y 1 mm. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas y ropa impermeable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Las condiciones de humedad también pueden hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre 6 y 12 km/h, predominando la dirección del viento del sur. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los residentes se preparen para un día ventoso, especialmente durante las horas pico de viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas severas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.