El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de llovizna que podrían hacer necesario llevar un paraguas. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 80% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 15:00 y las 18:00, coincidiendo con el periodo de mayor actividad meteorológica.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se anticipan tormentas eléctricas.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para las inclemencias del tiempo. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque gris, tiene su propio encanto invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.