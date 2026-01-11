El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con un leve aumento a medida que avance el día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante la mañana y comenzará a descender ligeramente hacia la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas más activas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas, especialmente en áreas expuestas, alcanzando hasta 48 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la lluvia, podría hacer que las condiciones sean menos agradables para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la tarde, lo que indica que aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día gris y húmedo. Los ciudadanos deben prepararse para un día en el que la lluvia y el viento serán protagonistas, y es recomendable planificar actividades en interiores para evitar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.