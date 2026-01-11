El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones, aunque ligeras, se registrarán en intervalos, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . A primera hora, se prevé que la temperatura sea de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Es recomendable que los habitantes de Valga se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter ligero. Sin embargo, se prevé que la actividad tormentosa sea mínima, con un 30% de probabilidad de tormentas en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde y noche.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es fundamental estar preparados para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.