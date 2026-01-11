El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 3 y las 10 de la mañana, donde se espera que caigan entre 0.2 y 0.5 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y llegando al 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes de Tui experimenten algunas lluvias ligeras, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La dirección del viento también puede contribuir a que las lluvias se sientan más intensas, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento moderado del suroeste. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o a salir con precaución, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.