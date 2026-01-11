El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 11 grados, que podría descender a 10 grados en las horas más frescas. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones en la intensidad de la lluvia. Las precipitaciones se estiman en 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.2 mm en la tarde, y alcanzando hasta 0.6 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante todo el día.

Los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se presentarán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.