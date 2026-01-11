El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 13 grados . Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de incomodidad y un ambiente más húmedo de lo habitual.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 28 y 42 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A lo largo del día, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la precipitación. Las lluvias serán más frecuentes entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, se espera que las lluvias sean intermitentes, permitiendo breves momentos de calma entre los chubascos.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, no se anticipan tormentas severas.

Los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.