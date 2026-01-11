El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados .

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un aumento gradual de la temperatura que alcanzará los 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 91% durante la mañana y descenderá ligeramente a lo largo del día, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las primeras horas del día, pero se espera que continúen intermitentemente a lo largo de la jornada. Esto significa que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día invernal y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.