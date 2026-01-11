El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00 y 13:00 a 19:00. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 13 grados, proporcionando un leve respiro del frío, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que la lluvia será más bien ligera y dispersa.

Los atardeceres en Sanxenxo serán a las 18:23, momento en el que el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. En resumen, se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.