El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que caigan entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia, especialmente en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas durante el día. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la jornada.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 90%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se producirán entre las 21:00 y las 22:00, por lo que se aconseja tener precaución si se planea estar al aire libre durante esas horas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con ligeras variaciones en la intensidad de la nubosidad. Aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.