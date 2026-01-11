El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias podrían intensificarse ligeramente en este intervalo.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 a 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 97% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 83% hacia el final de la jornada. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Estas ráfagas podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 15% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula en las horas posteriores, lo que sugiere que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

