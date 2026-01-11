El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro, lo que indica que la lluvia será intermitente y no generará grandes inconvenientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 11 a 13 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 11 grados, mientras que a medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 13 grados en las horas más cálidas. Esta leve variación en la temperatura, junto con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que refuerza la idea de que la lluvia será un factor constante. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% en las primeras horas y disminuyendo a 0% en la tarde y noche, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se esperan fenómenos severos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones húmedas y frescas que caracterizarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.