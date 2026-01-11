El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 11 grados, que descenderá ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día, para luego volver a alcanzar los 11 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 78% hacia el final de la jornada.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 10% de probabilidad en el periodo de 01:00 a 07:00 y un 5% de 07:00 a 13:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y dispersas.

En resumen, los residentes de Redondela deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.