El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas al salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados durante el día. En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es importante tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:22, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que avanza el día, la luz natural será escasa debido a la nubosidad, pero se espera que la lluvia no sea lo suficientemente intensa como para causar problemas significativos en la ciudad. En resumen, un día fresco y húmedo espera a los pontevedreses, con lluvias ligeras y un viento notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.