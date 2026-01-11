El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulados que oscilarán entre 0.4 y 1 mm a lo largo del día. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 10 a 12 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia persistirá, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:22, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.