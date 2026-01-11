El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían intermitentemente caer en diferentes momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 96% durante la mañana y disminuirá ligeramente a lo largo del día, pero seguirá siendo notablemente alta.

La precipitación será un factor constante, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm más en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser suficientes para requerir paraguas o impermeables.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas más fuertes se prevén hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ponteareas se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y lluvias intermitentes. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales típicas, con un enfoque en la seguridad y la comodidad al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.