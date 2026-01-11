El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1.0 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas o impermeables si planean salir.
Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año en la región.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.
El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:22, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que avanza el día, la luz natural será escasa debido a la nubosidad, lo que puede hacer que la jornada se sienta más oscura y fría. En resumen, se recomienda a los residentes de Ponte Caldelas que se preparen para un día húmedo y fresco, con lluvias ligeras y un cielo cubierto, ideal para actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
