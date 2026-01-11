El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Poio experimenten lluvias durante este periodo.
A medida que avance el día, las condiciones de lluvia continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de días nublados y lluviosos.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevén rachas máximas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 20% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 5% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas severas.
El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:23, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de Poio, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante la lluvia y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
