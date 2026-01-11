El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se incrementa a lo largo del día. En las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, aumentando a medida que avanza la jornada. Se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 2 mm en el periodo de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la noche, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Aunque no se esperan rachas muy fuertes, el viento puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. En particular, se prevé que las rachas más intensas se registren en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

Los habitantes de Pazos de Borbén deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de cielo cubierto, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que las actividades al exterior sean menos agradables. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como considerar planes alternativos en caso de que las condiciones climáticas se deterioren.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.