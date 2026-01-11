El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 9 a 13 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. Esto, combinado con la lluvia escasa, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con breves momentos de claridad, pero en general, las condiciones serán propensas a la lluvia. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.