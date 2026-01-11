El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas del día y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, aunque se anticipa que sean escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.1 y 0.5 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, las precipitaciones tenderán a disminuir, pero no se descartan chubascos ligeros.

La humedad relativa será un factor significativo, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar condiciones de viento incómodas, especialmente para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:24, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a los habitantes de O Rosal a mantenerse abrigados y preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.