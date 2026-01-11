El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más activas, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A media tarde, se alcanzarán los 13 grados, proporcionando un respiro ante el frío invernal, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas sean ligeras.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el día estará nublado y húmedo, las condiciones no son del todo adversas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para disfrutar de O Porriño, que, a pesar del tiempo, sigue ofreciendo su belleza natural y su encanto invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.