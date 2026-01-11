El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes y visitantes de la localidad. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo más lluvioso.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a 13 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una alta humedad relativa que oscilará entre el 86% y el 98%, lo que generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Los niveles de humedad alcanzarán su punto máximo en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en los momentos más intensos. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y repentinas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 30% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos severos.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias comenzarán a disminuir, dando paso a un ambiente más tranquilo hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:23, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la caída de la noche.

En resumen, O Grove experimentará un día de lluvia ligera, temperaturas frescas y viento fuerte del sur. Se aconseja a la población que tome precauciones y se prepare para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.