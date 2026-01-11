El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará predominantemente del sur, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, con ráfagas que podrían superar los 36 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. Esto significa que, aunque no se prevén tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de frío persistente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.