El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas y se mantiene en niveles altos durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la lluvia se tornará más intermitente, pero la posibilidad de chubascos persistirá, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera una probabilidad del 100% de lluvia. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 89% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad por la humedad en el ambiente.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría afectar la sensación de confort al aire libre.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que permitirá que la actividad diaria continúe, aunque se recomienda llevar paraguas o impermeables debido a la posibilidad de chubascos esporádicos.
En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de viento del sur y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se planea salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
