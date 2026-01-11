El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1.0 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moraña experimenten algunas lluvias intermitentes.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, rondando los 10 a 12 grados . Este ambiente fresco se verá acompañado de una humedad relativa que alcanzará el 100% en las horas más críticas, lo que puede generar una sensación de frío más intenso. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en los momentos más fuertes. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 35% de probabilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:22, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. Sin embargo, la luz solar será escasa debido a la nubosidad predominante. Los residentes deben estar preparados para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores.

En resumen, Moraña experimentará un día cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que esté atenta a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.