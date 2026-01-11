El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En total, se espera una acumulación de entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia a lo largo del día, con picos de precipitación más significativos en las primeras horas y nuevamente hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 86% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 11 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz abrigarse adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas y disminuyendo a un 10% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es prácticamente nula en los periodos posteriores, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se esperan fenómenos severos.

El orto se producirá a las 09:01, mientras que el ocaso se espera para las 18:22, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias deberían comenzar a cesar, dejando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Mondariz experimentará un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones climáticas y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.