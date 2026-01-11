El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 12 grados en las horas centrales, pero se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte del tiempo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. En las primeras horas, se anticipa una precipitación de 0.3 mm, aumentando a 0.9 mm entre las 3 y 4 de la tarde, y alcanzando un total de 1 mm en el periodo de 4 a 5 de la tarde. Las lluvias continuarán siendo escasas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm en los periodos posteriores.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 15% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% entre las 7 y 1 de la tarde, y prácticamente nula en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:23, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar a 11 grados, manteniendo la humedad alta. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moaña que se preparen para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores y con precaución si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.