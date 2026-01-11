El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación térmica más fría de lo habitual.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas centrales del día. Esto, junto con las condiciones de cielo cubierto, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es recomendable que los residentes de Meis se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente a la lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un día gris y frío, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, aunque la lluvia podría persistir en menor medida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.