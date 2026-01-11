El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 13 grados durante todo el día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes y visitantes de la zona. La humedad será especialmente alta en la mañana, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 18 y 36 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que las rachas alcancen hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre. Es recomendable que quienes planeen actividades al exterior tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá baja, con un 30% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

Los periodos de mayor precipitación se concentrarán entre las 01:00 y las 19:00 horas, con una ligera disminución en la actividad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:23 horas.

Para aquellos que necesiten desplazarse, es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y considerar el uso de paraguas o impermeables. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que el día sea ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían ser desafiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.