El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta 13 grados, pero se espera que se mantenga en un rango fresco, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa, a pesar de que las precipitaciones serán escasas. Se prevé que la lluvia se presente en forma de ligeras lloviznas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de precipitación es del 100%.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las ráfagas de viento serán más intensas, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, pero se espera que el resto del día transcurra sin actividad eléctrica significativa. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.