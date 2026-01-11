El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , comenzando con un fresco 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación serán leves, con registros que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas. A lo largo de la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero a medida que avance el día, se prevé un aumento en la intensidad de las mismas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de bajas temperaturas y alta humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 46 km/h. Estas rachas podrían causar molestias, especialmente en áreas expuestas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas eléctricas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.