El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor importante a considerar, con valores que varían entre 0.1 y 2 milímetros a lo largo del día. En las primeras horas, se anticipa una lluvia ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 milímetros. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante el resto del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La velocidad del viento alcanzará hasta 59 km/h, con dirección predominante del sur. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas y al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 5% en las horas posteriores. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de lluvia, asegurándose de estar preparados para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.