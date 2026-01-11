El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren actividades al aire libre, siempre que estén preparados para la posibilidad de lluvia.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.2 a 0.9 mm, con los momentos más intensos de lluvia previstos entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde, cuando se podrían registrar hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede influir en el confort personal a lo largo del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre, donde el viento puede ser más intenso.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, manteniéndose alrededor de los 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, A Guarda experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.