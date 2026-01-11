El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% y aumentando hasta un 98% en las primeras horas. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, generará una sensación de frío más intensa de lo habitual. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 36 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean escasas pero constantes. En las primeras horas, no se registrarán lluvias significativas, pero a partir de las 03:00, se prevé una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.4 mm. Posteriormente, entre las 05:00 y las 09:00, se anticipan lluvias menores, con acumulaciones de 0.1 a 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan tormentas eléctricas que puedan complicar la situación.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura se mantenga estable en torno a los 13 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

En resumen, Gondomar experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo invernal, manteniendo abrigados y atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.