El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, con valores que rondarán entre los 7 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y brumosa. Esto puede afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 53 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde y cayendo a 0% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que podrían llegar a los 7 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día gris y húmedo en Forcarei. En resumen, se recomienda a los habitantes de la zona prepararse para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, manteniendo precauciones ante la alta humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.