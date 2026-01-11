El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición se mantenga durante todo el día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 9 a 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 9 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que avance la jornada, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada de una alta humedad relativa que superará el 90%, lo que generará una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce, aunque no se descartan chubascos aislados. La actividad tormentosa será baja, con un 30% de probabilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 0% en la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se aconseja precaución a los conductores y peatones, ya que las condiciones pueden ser resbaladizas.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que se preparen para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.