El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la alta humedad.

La humedad relativa alcanzará niveles elevados, superando el 90% en las primeras horas y manteniéndose cerca del 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 1.0 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente resbaladizo en las calles y caminos. Se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las áreas expuestas. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, por lo que es recomendable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en la tarde y cayendo a cero en la noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente inestables, no se anticipan tormentas severas.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:22, marcando el final de un día gris y húmedo. Los residentes de Cuntis deben estar preparados para un tiempo fresco y lluvioso, y es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.